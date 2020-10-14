Бывшие участники «Дома-2», супруги Игорь Русанов и Юлия Щеглова не виделись более месяца. После ухода с проекта Игорь отправился на Украину, а Юля осталась по делам в Москве. На днях пара встретилась после продолжительной разлуки. Щеглова разместила в микроблоге фотографии с любимым и подписала, что они уже успели съездить и к маме Игоря.



Также в сети появились небольшие видеоролики, на которых Игорь забавно подшучивает над супругой, намекая, что она вылила много воды в душе, привезла из Москвы слишком много вещей и так далее. Девушка отметила, что приехала в Днепр не навсегда, иногда ей нужно будет выезжать в Россию.



Юлия поделилась с подписчиками, что в Москву она планирует ездить по делам примерно раз в один-два месяца. В Украине же она собирается заниматься своим хобби – наращиванием ресниц. Экс-участница проекта рассказала, что уже одиннадцать лет занимается ресницами, даже наращивала их многим жительницам «Дома-2», поэтому в Днепре тоже хочет продолжить работать в этой сфере.