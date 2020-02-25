Известный композитор Игорь Николаев выложил в Instagram фотографию, где он предстал без своих фирменных усов. На снимке молодой музыкант в военной форме во время службы в армии.

Таким образом, разместив коллаж из фото себя нынешнего и старой черно-белой фотографии времен своей молодости, 60-летний Николаев поздравил своих подписчиков с 23 февраля.

«Найдите десять отличий. Ну, хорошо — одиннадцать! С 23 Февраля! Ура!» — написал музыкант.

Друг и коллега Николаева певец Леонид Агутин одним из первых прокомментировал фото: «Вижу пять причин, вернее, отличий — форма, прическа, очки, усы и море хитов!»

Игорь Николаев родился на Сахалине, военную службу проходил в ансамбле песни и пляски Московского военного округа.