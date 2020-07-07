Михаил Гончаров. Бывший футболист сборной России, московского «Спартака» и испанского «Спортинга» Игорь Ледяхов рассказал Mpravda.com, что пандемия коронавируса застала его в Испании, где он находится в настоящее время.

«Я сейчас дома в Испании. Меня здесь застал вирус, поэтому три месяца сидели закрытыми. Сейчас есть небольшие послабления, жизнь налаживается. Хотя недалеко от Барселоны есть город Льейда. В пределах него есть небольшой поселок городского типа, который закрыли на карантин из‑за новой вспышки коронавируса. Некоторые очаги еще есть. Расслабляться не стоит», ‑ сказал Ледяхов по телефону.