Недавно Захар Саленко разорвал отношения со своей возлюбленной Яной Шафеевой. Это случилось после скандала в студии «Бородина против Бузовой», где девушка разоблачила сексуальные предпочтения парня и обвинила его в многочисленных изменах.



Правда, вскоре Игорь Григорьев застукал воркующих Саленко и Шафееву на поляне – ребята мило общались и смотрели друг на друга влюбленными глазами. Пара явно беседовала о примирении. Яна позже призналась, что готова простить экс-возлюбленного.



Так, девушка объяснила, что не умеет подолгу злиться и вынашивать обиду, и будет готова дать шанс бывшему парню на воссоединение при условии, что он исправится. Шафеева хотела бы восстановить отношения с Захаром, но так, чтобы после примирения они были в новом формате – для девушки важно, чтобы парень перестал доводить ее до истерик, выставляя ее неуравновешенной.