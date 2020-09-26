Игорь Григорьев поведал о книгах, которые он недавно прочёл.

Взял за привычку читать 5-10 страниц в день. На большее меня не хватает, сразу начинаю засыпать 🤣😴

В детстве меня было просто не заставить заниматься чтением. Да и вообще считаю, что не нужно именно принуждать ребёнка к этому. Заинтересовать, это другой разговор согласны? Ведь сейчас я понял, на сколько это полезно и важно!

Можно конечно на пальцах сосчитать сколько книг я прочёл: вот например

1) Дональд Трамп залетел на одном дыхании. Люблю когда кратко все по делу и картинки интересные есть))

2) Хочу и буду от психолога Лобковского. Все очень современно и простым языком донёс каждую тему.

3) Харизма от Оливии Фокс, теперь знаю что харизматичным не рождаются а становятся!

4) Магия утра. Но мне попрежнему тяжело вставать очень рано 🤣

5) Чертоги разума от Курпатова, ещё не начал читать, но отзывы очень положительные 👍🏼

Сейчас прочитал уже половину книги «Мужчины с марса, Женщины с Венеры. Очень полезная книга, которую мне дал мой друг Саша Задойнов специально для того, чтобы лучше понимать наших девушек. Был удивлён на сколько мы на все по разному смотрим. Пора бы уже мне применять все знания на практике!

А что читаете вы? И что бы могли посоветовать? 📚