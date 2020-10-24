Игорь Григорьев озабочен тем, что неосознанно довел Юлию Жукову до анорексии.

Стыдно признаться, но за полгода я и подумать не мог, что сказанное мною «нужно нам скинуть вес» доведёт до комплексов и таких проблем. Я не ищу себе оправдания, но, возможно, в тот момент я был не совсем корректен в своих высказываниях.

Ведь хотел как лучше для нас и не знал, как правильно подойти к вопросу о похудении и занятии спортом. Самое главное для меня — здоровье Юли, сейчас я сам слежу за её питанием и готовлю еду, стараясь развеять мысли, что что-то не так.