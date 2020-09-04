Юлия Жукова не желает участвовать в авантюре, в которую её пытается втянуть Игорь Григорьев.

ГРИГОРЬЕВ ПРЕДЛОЖИЛ ЖУКОВОЙ КУПИТЬ КВАРТИРУ

Игорь Григорьев предложил своей девушке скинуться на недвижимость в Сочи. Но Юля заявила, что такие покупки будет делать только в браке.

«Игорь очень загорелся этой идеей. Любовь и чувства – это, конечно, хорошо, но, если вдруг что, я не хочу потом делить это имущество. Такие вещи должны покупаться только в браке», – считает девушка.

Тогда Игорь предложил продать квартиру Юли, которая досталась девушке по наследству.

«Он не хотел меня как-то обидеть, просто я ему всё объяснила, что эту квартиру я продавать не буду, там будет в будущем жить моя мама. Он всё понял. Если хочет, он может сам взять ипотеку, только надо трезво оценивать свои силы», – резюмировала девушка.