Игорь Григорьев рассказал, когда состоится их с Юлией Жуковой свадьба.

СВАДЬБА 👰🏻🤵🏻

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Последнее время нам постоянно задают вопрос о том, когда же мы будем готовы к свадьбе, и какой мы ее видим 🎉

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Скажу коротко и ясно, как только так сразу! В Юле есть все, для того чтобы стать моей будущей женой. Но я подхожу к этому вопросу очень серьезно и считаю что нам ещё нужно созреть.

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Конкурс «свадьбы на миллион» повлиял на нас в лучшую сторону, сплотил и раскрыл нас. Все мои мысли и решения исходят из сердца, поэтому как я почувствую, что пора, то сразу же сделаю предложение! И наша свадьба будет шикарной и запоминающейся!

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А пока хотелось бы узнать Ваше мнение, друзья? Когда видите нашу свадьбу, и какой она должна быть?