Игорь Григорьев пожаловался, что Юлия Жукова сотни тысяч тратит на одежду.

На проекте мы не тратим деньги на многие вещи, на которые мы тратим за периметром. Юля умудряется сотни тысяч спускать на одежду. Мне это уже немного поднадоело. Это её деньги, но надо аппетиты урезать, потому что она чуть ли не каждую неделю хочет чего-то нового. У неё утром постоянная проблема, что нечего надеть. Немного глупо зарабатывать меньше, а тратить больше. Поэтому мы будем скидывать в общую копилку по 20-30 тысяч, чтобы деньги не улетали непонятно куда.