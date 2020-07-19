Игорь Григорьев объяснился за то, почему не балует Юлию Жукову дорогими подарками.

Юля Жукова всё причитала, что делает подарки Игорю, а в ответ ничего не получает. Недавно Григорьев решил всё-таки порадовать возлюбленную и презентовал ей новые кроссовки.

«Я не жадный, просто сейчас моё финансовое положение оставляет желать лучшего. По возможности я стараюсь радовать свою девушку. Юля испортила свои кроссовки, и я ей купил новые за 3 000 рублей. И духи ей заказал, которые она хотела, за 12 000 рублей», – рассказал Игорь.

Юля осталась довольна подарками, говорит, что Игорь меняется на глазах.