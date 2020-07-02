Еще недавно Юлия Жукова признавалась, что наконец-то обрела счастье в личной жизни благодаря отношениям с Игорем Григорьевым. Ребята называли свои отношения идеальными и строили планы на совместное будущее, но недавно они стали часто ссориться. Так, Юля стала заикаться о том, что не уверена в Игоре и сомневается насчет развития их отношений.



Несмотря на это, пара заявила о своем желании участвовать главном свадебном конкурсе проекта, то есть, узаконить свои отношения. Игорь же признался, что в последнее время ему все-таки удалось найти общий язык со своей возлюбленной.



По словам Григорьева, наладить отношения с Юлей ему помогла его мама. Женщина сначала неожиданно появилась в студии «Бородина против Бузовой», а после приехала на поляну, где дала Жуковой ценные советы по построению отношений с ее сыном. Девушке было приятно, что мама Игоря оценила ее по достоинству.