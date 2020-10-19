Игорь Григорьев рассказал, что с удовольствием готовит для Юлии Жуковой.

Кто готовит в паре?

Мы оба. Элементарная забота исходит из собственных желаний. Не как ни с требований! С детства я частенько что-то готовил, больше всего люблю это делать для других. Стоит ли критиковать кулинарные творения своей второй половинки если что-то не понравилось?

Лично я считаю нужно всегда говорить правду, здесь очень важна подача. Иначе не соленая каша рано или поздно встанет поперёк горла, а оно того стоит?

Кто готовит у вас?