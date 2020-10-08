Игорь Григорьев считает неприемлемым, если у девушки через одежду видно соски.

Как должна одеваться девушка?! 🤷🏻‍♂

В первую очередь так как комфортно и удобно ей. Все должно быть в меру, я не в коем случае не хочу скрыть Юлину красоту и формы, совсем наоборот я горжусь тем, что со мной такая красота и она только моя!

Но у меня есть табу, касаемо открытых сосков. Откровенные наряды моя девушка может себе позволить одеть только в моем присутствии.

А как считаете вы? Какие правила устанавливаете в отношениях?