Игорь Григорьев оправдался за результаты полиграфа в конкурсе «Свадьба на миллион».

ГРИГОРЬЕВ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПОЛИГРАФА И КОНКУРСЕ «СВАДЬБА НА МИЛЛИОН»

Неожиданно даже для самих себя Игорь и Юля прошли в следующий этап конкурса «Свадьба на миллион», оставив позади Меньщикова и Монах. Но полиграф показал, что в паре Григорьева и Жуковой нет любви. Да и без детектора лжи, глядя на ссоры ребят, можно сделать такой же вывод.

«Глупо мне сейчас что-то говорить, оправдываться. Я просто знаю, что к ней чувствую. Я переволновался, возможно, впервые у меня это было. Я больше скажу, даже хотел в уборную отойти. Одним словом, я рад, что девушка мне доверяет, а не детектору, это огромный плюс», – пояснил Игорь.

Вот только несмотря на выигранный этап пара чуть было не рассталась.

«Я хотел уже расстаться после ссоры, но у нас был тет, я увидел, что человек хочет исправиться в целом. Ещё такие чувства были, вроде бы помирились, но на душе погано».

Чтобы доказать серьёзность своих намерений, Григорьев готов ещё раз пройти проверку на полиграфе у независимого эксперта.