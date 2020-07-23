Игорь Григорьев признался, что в ближайшие пару-тройку лет он не собирается становиться отцом.

Не готов к детям

Не хочу сейчас иметь детей, потому что я себе это немного по-другому представляю. Надо мир повидать, любить, кайфануть, подготовить наши отношения, а потом свадьбу и после уже дети. В свои 24 года не имея ни квартиры, ни машины, то есть неустойчиво стою на ногах, поэтому предохраняемся. Мы разговаривали о детях, будем готовы лет через пять, но явно не тогда, когда у нас зарождаются отношения.