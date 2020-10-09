Игорь Григорьев остался доволен своей работой в роли ведущего телестройки.

Мой новый опыт!

Недавно у нас на проекте была тотальная анархия. Правила и роли ведущих выбирали участники. Несколько раз мне выпала крутая возможность побывать на месте ведущего.

Конечно я не мог упустить этого шанса. Даже подумать не мог, что мне это очень понравится, и я буду чувствовать себя на своём месте. Теперь я понимаю на сколько это непростая и интересная работа! Сейчас даже просыпаются мысли развиваться в этом направлении.

Как вам лобные с моим участием? И кто больше всего из участников понравился в роли ведущего?