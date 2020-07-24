Игорь Григорьев переосмыслил новость о том, что Юлия Жукова, возможно, ждёт от него ребёнка.

Большой папа ✊🏼

Кажется, мы можем скоро стать родителями. Буквально недавно у Юли появились явные признаки беременности. Сначала я конечно же был напуган и потрясён, так как мы действительно не планировали детей и всегда предохранялись.

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Это огромное счастье, и никогда нельзя быть к этому готовым. Для нас была очень важна поддержка со стороны родителей. Мои-так вообще уже во всю просят девочку 😅

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Вообщем, если произойдёт такое чудо, я бы наверное хотел больше мальчика. И морально готов ко всему!

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Что вы могли бы посоветовать нам в такой волнительный момент? И кого бы больше хотели в своей семье: мальчика или девочку?