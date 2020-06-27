Игорь Григорьев уверен, что конкурс «Свадьба на миллион» улучшит микроклимат в их отношениях с Юлией Жуковой.

В эту субботу на полиграфе пройдут проверку две пары: Григорьев с Жуковой и Меньщиков с Монах. Степа и Геля готовятся к свадьбе и ждут ребёнка, а вот Юля с Игорем и сами запутались в своих отношениях. Но в конкурсе поучаствовать не упускают возможности.

«Я понимаю, что если объективно судить, то есть соперники уже более мастеровитые. У них вот-вот свадьба, и я заведомо понимаю, что мы точно не займём первое место. Но если рассмотреть хороший вариант, то это, наоборот, подтолкнёт к свадьбе, потому что мне 24 года, а в Юле много хороших качеств, которые я хотел бы видеть в своей жене. Уже нужно как-то серьёзнее себя настраивать. А сам процесс, сам конкурс, конечно, он в любом случае должен нас укрепить, сделать из нас команду. И пускай кто-то скажет, что для массовки, но я считаю, что для нас, для нашего микроклимата в отношениях это только в лучшую сторону повлияет. Потому что будет много испытаний», – пояснил Игорь в беседе.

Первое испытание – проверка на полиграфе. Игорю очень интересно узнать о переписке Юли с экс-возлюбленным.

«Мы как-то ехали с ней с конкурса «Свадьба на миллион» и разговаривали о том, какие бы я задал вопросы ей, какие бы она мне. Конечно, будет интересно. Для меня это первый опыт, безусловно. Но чем чёрт не шутит? Сам конкурс для нас подразумевает больше созидательный характер. Чтобы в жизни ни происходило, я считаю, что, если люди расстаются из-за чего-то, значит, так суждено. Я уверен, что этот конкурс ещё больше сплотит, скрепит нашу пару, и мы будем ещё сильнее», – подытожил Григорьев.

Как считаешь, кто должен пройти в следующий этап конкурса: Григорьев с Жуковой или Меньщиков и Монах?