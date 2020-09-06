Игорь Григорьев заявил, что подаренное Юлии Жуковой кольцо не помолвочное.

Игорь Григорьев подарил Юле кольцо, но не то, которое так ждала девушка, – не помолвочное.

«Я ещё не считаю, что должен сделать предложение. Не хочу делать это под давлением коллектива или из-за разговоров. Хотел, чтобы она почувствовала себя желанной. Это просто подарок в знак моей любви. А предложение сделаю, когда почувствую, когда щёлкнет в голове», – заявил участник.

Кольцо из розового золота с фианитами стоит 25 000 рублей.

«Неважно, пусть это даже будет кольцо из проволоки, самое главное – что ты в него вкладываешь. Кольцо хорошее, ей приятно – это важно», – считает Григорьев.

А ты веришь в будущее этой пары?