Игорь Григорьев даёт советы девушкам, как правильно вести себя с парнями.

Как отказаться от попыток изменить своего мужчину

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💡В первую очередь девушке следует помнить:

1)Ваш непрошеный совет может заставить его ощутить, что ему не доверяют, его не принимают, держат под «колпаком».

2)Вы можете делиться своими отрицательными чувствами, не прибегая к попыткам заставить его измениться. Когда он ощущает, что вы принимаете его таким, какой он есть, ему становится гораздо легче слушать вас и строить диалог.

3)Если вы даёте ему указания и принимаете за него решения, он почувствует, что ему не доверяют, не могут положиться и поэтому держат под колпаком.

Это только краткая часть того, что необходимо знать. Уверен, что сейчас многие женщины напишут мне о том, что не согласны с моим мнением. И я вас пойму, знаете почему? Потому что мы говорим на разных языках, многие действия по отношению к мужчине для вас расценивается как любовь и забота, а для нас мужчин как недоверие, не принятия нас и самое главное отсутствие любви.

Поэтому просто примите это к сведению и будьте мудрее. В следующем посте я напишу вам о том, что можно сделать для своего мужчины, чтобы это было полезным 👍🏼