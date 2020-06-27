Игорь Григорьев рассказал, что у них с Юлией Жуковой назрел очень важный вопрос.

Обсуждаем важную и интересную тему, которая в наше время касается каждой пары.

Созрел вопрос) По вашему мнению, мужчина должен брать полную финансовую ответственность, делить бюджет пополам или же вести его раздельно?

Мое мнение, что в идеале конечно же за мужчиной основное обеспечение, но для меня все зависит от собственного финансового положения и статуса отношений. Самое главное — понимать, что никто никому ничего не должен, важно чтобы это не было камнем преткновения в отношениях! Ведь намного круче добиваться совместных накоплений вместе.