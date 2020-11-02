Игорь Григорьев оправдался за свою ревность в отношении Юлии Жуковой.

Ревность — это хорошо или плохо?

Вообще что для вас означает ревность? Проявления чувств, неуверенность в себе или партнёре?

Лично я считаю, намного хуже когда нет проявления ревности, нельзя быть через чур самоуверенным, это может показаться как безразличие для второй половинки. У меня этот момент основывается исключительно на чувстве собственности. Считаю себя диким собственником, если мое то ничьё больше! Юле я конечно доверяю и спокойно могу отпустить куда угодно. Но в этой ситуации которую сейчас транслируют в эфирах, мне не понравилось как она позволила разговаривать с другим мужчиной, именно на этой почве сейчас у нас разгорелся большой скандал.