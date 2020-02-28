Что же вообще такое иглоукалывание? Это методика, которая помогает нормализовать, как-бы «обновить» Ваш организм, без каких либо вмешательств, без таблеток и разных физ. процедур. В каждом организме человека, имеются так называемые биологически точки , на которые и идет воздействие во время иглоукалывание.

Но, врачи , а так же все сторонники традиционной, доказанной медицины, считают иглоукалывание, как в общем то и гомеопатические препараты, (про них у меня есть отдельная статья), такой же лже наукой и лже медициной и относятся к этому скептически.

НО!Так же не редкие случаи, среди пациентов, когда именно иглоукалывание помогало в отличие от медикаментозных средств и доказательных процедур.

В отличие от мед препаратов, иглоукалывание считается абсолютно безвредным и не имеет токсинов. Но, лучше всего, иглоукалывание применять в комплексе с медикаментозной терапией! У меня есть жизненный опыт, когда мне пришлось столкнуться с такой процедурой как иглоукалывание. И знаете, что?

Только именно оно и помогло, конечно же только в комплексе с медикаментами. Оно как бы дополнило всю процедуру. Про свой случай я Вам расскажу в конце этой статьи, сейчас не об этом.

Еще в далеких, далеких годах, в древние времена, китайские целители, считали, что энергетических поток, который проходит через человека, зависит на его самочувствие. И когда эти потоки » загрязнялись», целители считали, чтоб его восстановить, нужно воздействие на точки человека. И приступали к такой процедуре, как иглоукалывание.

Они считали, что во время этой процедуры, мышцы человека, нервные окончания приходя в полное расслабление. Процедура приводит к восстановлению организма, запускается в организме процессы для самоисцеления.

В моем случае, нам оно помогло. Моя дочь страдала таким недугом, как энурез. Ходила по маленькому во сне. Довольно-таки продолжительное время. Разные медикаментозные препараты не помогали, а когда стали делать в комплексе с иглоукалыванием, то за довольно-таки быстрый период времени все прошло.