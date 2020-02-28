Что же вообще такое иглоукалывание? Это методика, которая помогает нормализовать, как-бы «обновить» Ваш организм, без каких либо вмешательств, без таблеток и разных физ. процедур. В каждом организме человека, имеются так называемые биологически точки, на которые и идет воздействие во время иглоукалывание.
Но, врачи, а так же все сторонники традиционной, доказанной медицины, считают иглоукалывание, как в общем то и гомеопатические препараты, (про них у меня есть отдельная статья), такой же лже наукой и лже медициной и относятся к этому скептически.
НО!Так же не редкие случаи, среди пациентов, когда именно иглоукалывание помогало в отличие от медикаментозных средств и доказательных процедур.
В отличие от мед препаратов, иглоукалывание считается абсолютно безвредным и не имеет токсинов. Но, лучше всего, иглоукалывание применять в комплексе с медикаментозной терапией! У меня есть жизненный опыт, когда мне пришлось столкнуться с такой процедурой как иглоукалывание. И знаете, что?
Только именно оно и помогло, конечно же только в комплексе с медикаментами. Оно как бы дополнило всю процедуру. Про свой случай я Вам расскажу в конце этой статьи, сейчас не об этом.
Еще в далеких, далеких годах, в древние времена, китайские целители, считали, что энергетических поток, который проходит через человека, зависит на его самочувствие. И когда эти потоки » загрязнялись», целители считали, чтоб его восстановить, нужно воздействие на точки человека. И приступали к такой процедуре, как иглоукалывание.
Они считали, что во время этой процедуры, мышцы человека, нервные окончания приходя в полное расслабление. Процедура приводит к восстановлению организма, запускается в организме процессы для самоисцеления.
В моем случае, нам оно помогло. Моя дочь страдала таким недугом, как энурез. Ходила по маленькому во сне. Довольно-таки продолжительное время. Разные медикаментозные препараты не помогали, а когда стали делать в комплексе с иглоукалыванием, то за довольно-таки быстрый период времени все прошло.
Действенное ли средство? Я думаю, что если в комплексе с медикаментозной терапией, то почему бы и нет? Вреда точно не будет, главное найти толкового специалиста и следовать дальнейшим рекомендациям. Как говорится, пока на себе не проверишь, не узнаешь. Но случаев, когда иглоукалывание помогает, действительно очень много. Особенно хорошо, оно помогает когда присутствуют боли в спине. Но решать только Вам