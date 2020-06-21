Силы Переходного совета Южного Йемена объявили об установлении контроля над архипелагом Сокотра, расположенном в Индийском океане.

Ранее правительство Йемена неоднократно обвиняло южных сепаратистов в попытке установить контроль над Сокотрой. 19 июня телеканал Al-Jazeera сообщал со ссылкой на источники, что саудовские войска, поддерживающие йеменскую армию, покинули в четверг опорные пункты в окрестностях столицы одноименной провинции города Хадибо и передали их под контроль Переходного совета.

В заявлении совета, размещенном на их официальном сайте, отмечается, что Сокотра была «полностью освобождена». Глава отделения Переходного совета на Сокотре Али Ибрагим ас-Сакли заявил, что совет во главе с его лидером Айдарусом аз-Зубейди утвердил введение самоуправления на архипелаге.

Центральные йеменские власти уже отреагировали на произошедшие события. «То, что совершили формирования так называемого Переходного совета на архипелаге Сокотра, является полномасштабным переворотом, подорвавшим институты государства в провинции», — сообщает государственное агентство SABA со ссылкой на источник в правительстве Йемена.

В ноябре 2019 года международно признанное правительство Йемена во главе с президентом Абд Раббу Мансуром Хади и сепаратисты из Переходного совета Южного Йемена подписали в Эр-Рияде мирное соглашение о прекращении военного противостояния. Подписание прошло в присутствии наследных принцев Саудовской Аравии и Абу-Даби Мухаммеда бен Сальмана и Мухаммеда бен Зеида, а также президента Йемена. Соглашение, в частности, предусматривает передачу захваченных сепаратистами на юге страны военных объектов и госучреждений в руки правительства.

Сепаратисты создали свой собственный Переходный совет Южного Йемена в мае 2017 года. Их лидером выступил уволенный незадолго до этого президентом Абд Раббу Мансуром Хади губернатор провинции Аден Айдарус аз-Зубейди.