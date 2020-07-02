Международная ассоциация легкоатлетических федераций отложила рассмотрение вопроса о выдаче нейтрального статуса российским спортсменам до конца июля. События последних дней (как и почти целого пятилетия) не предвещали для легкой атлетики России ничего хорошего. Ничего хорошего и не случилось.

И ОКР, и Минспорта, и комиссия спортсменов ВФЛА, и комиссия спортсменов Олимпийского комитета России выходили с заявлениями: решение WA увязать штраф с выдачей нашим спортсменам индивидуальных разрешений на нейтральный статус – это нарушение прав чистых спортсменов. Все это происходило в последние недели.

А президиум Всероссийской федерации легкой атлетики, не нашедшей деньги для выплаты штрафа в пять миллионов долларов до 1 июля, буквально два дня назад проголосовал за то, чтобы снова просить у World Athletics отсрочку сроком в шесть месяцев для выплаты штрафа (до этого в ней уже было отказано).

Шесть месяцев, о которых просила ВФЛА – срок не маленький. И не очень похож он на опоздание выплаты в несколько дней из-за проблемы собирания «по друзьям» столь внушительной суммы. Ведь год назад Россия задерживала на две недели передачу электронной базы данных для WADA. Никто никого не наказывал.

Тактический ли это ход? Сезон у легкоатлетов урезанный, что там еще будет к концу лета, никто не знает, а выступать на стартах «Бриллиантовой лиги» может горстка спортсменов. Да, имена у нас, конечно, звездные – Мария Ласицкене, Сергей Шубенков, Анжелика Сидорова. Но пять миллионов – это тоже звезды из глаз.

Да и судьба российского спорта, как бы ни заслоняли проблемы пандемии наши спортивные вопросы, очень и очень туманна. Навстречу нам идти никто не хочет – отказ в отсрочке по выплате штрафа World Athletics тому пример, и обвинений много.

Их можно доказывать и опровергать, конечно, годами с привлечением специалистов, которые будут объяснять каждый свое: были «манипуляции» с данными (запоздало переданной базы) или нет. Но активная общественность будет требовать решения судьбы России перед Играми в Токио (исходим из того, что они все-таки состоятся следующим летом). И угроза выступать без гимна и флага для всей российской команды весьма может стать реальностью.

А суд уже скоро, в ноябре. Но еще зимой и Конгресс WA. Кто знает, что он уготовил всей российской легкой атлетике. Свободу или окончательное выдворение из «семьи»?

Можно думать и гадать, прикидывая тактические задумки, но очень хотелось, конечно, выдохнуть и взять хотя бы паузу в этой мучительной истории. Даже нам, людям со стороны. А действующим спортсменам хотелось, чтобы ужас без конца обрел все же конец.

«Пожалуйста, идите лесом все, кто считает, что «ничего страшного, этот сезон не важен». Важен. И этот, и прошлый зимний и будущий зимний, – написала чемпионка мира Анжелика Сидорова, самая, казалась, спокойная из тройки наших лидеров. – Иногда очень сильно просто хочется стряхнуть с себя всю эту грязь, в которую нас макают без конца, уйти в закат и никогда больше не иметь ничего общего с этим спортом.

Кто-то даже над этим позлорадствует, а может и порадуется, но сейчас не об этом. Просто тут же появляется один большой вопрос: а кто ты без своего дела, на которое убил большую часть своей жизни, кто ты без легкой атлетики, кто ты без своей работы? Это же не только обо мне и не только о спортсменах (особенно советую подумать над этим вопросом людям, которые постоянно отправляют нас на завод работать)».

Президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций Себастьян Коэ заявил, что разочарован работой нынешнего руководства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Из-за отсутствия штрафных российских денег на счету WA рассмотрение вопроса о выдаче нейтрального статуса нашим спортсменам (а его сегодня нет ни у кого из них) отложено до заседания совета World Athletics, которое пройдет 29-30 июля.

Рабочая группа World Athletics по восстановлению ВФЛА под руководством норвежца Руне Андерсена останавливает работу до заседания совета. А еще названа сумма штрафа: ВФЛА должна была выплатить 5 миллионов долларов за фальсификацию документов по «делу Лысенко» и причастность к ней руководства ВФЛА. Но еще и возместить 1,31 млн, которые были потрачены WA в ходе расследование дела рабочей группой и на юридические услуги.

«Понимаем, что сейчас трудное время, но мы очень разочарованы отсутствием прогресса со стороны ВФЛА в отношении требований, установленных в марте, – приводит комментарий Себастьяна Коэ пресс-служба World Athletics. – Серьезные обвинения в нарушении антидопинговых правил привели к появлению нового руководства ВФЛА. И мы надеялись, и у нас были гарантии, что изменения вот-вот настанут. …ВФЛА очень подводит своих спортсменов. Мы сделали все возможное, чтобы ускорить процесс выдачи нейтрального статуса и оказать поддержку в восстановлении ВФЛА, но, похоже, безрезультатно. Условия оплаты штрафа были ясны и не оспаривались ВФЛА, поэтому мы должны будем вернуться к этому вопросу на заседании совета World Athletics в конце июля».