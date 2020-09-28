Телеведущий Владимир Познер уличил западных специалистов в «идиотской» критике российской вакцины от коронавируса. Заявление известного журналиста опубликовано на его сайте.

Свое мнение Познер выразил в ответ на вопрос читателя.

Пользователь Александр попросил телеведущего прокомментировать критику отечественного препарата западными экспертами.

По словам Познера, оснований полагать, что российский антивирус — обман, нет. В частности, такие люди как, например, глава столицы Сергей Собянин вряд ли «обманывают общественность». При этом заявления западных аналитиков, критикующих российскую инициативу, зачастую политизированы вопреки здравому смыслу, отметил журналист.

Эксперты опираются на мнение, что «Россия — бяка», поэтому ничего толкового создать не способны, привел Познер позицию западных специалистов.

«Идиотство, конечно, но это так», — подчеркнул телеведущий.

В августе, как сообщал «Рамблер», в России было объявлено о создании отечественной вакцины от коронавируса. Препарат разработали специалисты медцентром имени Гамалеи. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что препарат эффективно работает, создает у людей устойчивый иммунитет и не вызывает серьезных побочных эффектов. Он также отметил, что одной из его дочерей сделали прививку.