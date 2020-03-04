Украинский политолог Вячеслав Ковтун научился убирать снег лопатой. Об этом он сам сообщил в эфире телешоу «Вечер с Владимиром Соловьевым».

Вчера, как сообщал «Рамблер», в эфире канала «Россия» был показан очередной эпизод «Вечера с Владимиром Соловьевым». В ходе него Вячеслав Ковтун заявил, что недавно с целью сбора доказательств страдания русского народа побывал в подмосковной Жуковке и выяснил, что местные жители платят по миллиону рублей за подключение газа.

«Идиот, это Рублевка!» — заявил ему Владимир Соловьев.

Также Вячеслав Ковтун упомянул, что побывал в Сочи, и рассказал, что там и в Жуковке нашел себе приработок — научился, «знаете ли», убирать снег. По словам политолога, он по собственной инициативе взял чью-то лопату и начал чистить снег, и у него получилось. Ковтун назвал себя профессиональным дворником, а Владимир Соловьев, улыбнувшись, спросил, поставил ли тот лопату на место или уехал с нею в Москву.

Осенью 2019 года ведущий другого шоу на канале «Россия», «Кто против?», Сергей Михеев выгнал Вячеслава Ковтуна из студии за то, что тот послал немецкую прессу в зад.

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