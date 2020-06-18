Эпидемия коронавируса вынудила российское правительство вернуться к вопросу о введении прогрессивной шкалы налога на доходы населения. У тех, чей заработок превышает 2-3 млн рублей в год, фискальные изъятия могут вырасти с 13% до 15%, а самым бедным людям, которые получают мизерные оклады, возможно даже не придется платить налоги вовсе. Эксперты «» оценили перспективы введения подобных налоговых новшеств.

Отечественные чиновники вернулись к обсуждению повышенного налогообложения граждан с высокими доходами. Так, рассматривается введение прогрессивной шкалы налога на доходы физлиц. Судя по утечкам из коридоров власти, предполагается повысить фискальные взимания с тех, чьи доходы превышают 2-3 млн рублей в год. Плоскую шкалу НДФЛ в размере 13%, существующую с 2001 года, предполагается для богатых поднять до 15%. Наименее обеспеченные и незащищенные слои населения смогут рассчитывать на послабления при уплате НДФЛ. Подобные предложения одобряет большинство депутатов Госдумы из разных фракций. Правительство, судя по заявлениям пресс-службы, таких предложений не рассматривает. А пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уклончиво говорит о том, что рассматриваются разные меры, в том числе и налоговые. Свой комментарий возможным нововведениям дали эксперты «».

Никита МАСЛЕННИКОВ, советник Института современного развития:

«Эксплуатация темы НДФЛ всегда приносит властным структурам определенные «очки». Подобные идеи уже давно подхвачены депутатами и представители блока правительства. И те, и другие беспокоятся о нехватке средств для выполнения социальных обязательств. Прижать «богатых», которые необоснованно «жируют» в период коронавируса, становится все сложнее. А снять дополнительные налоги со среднего класса, едва выбравшегося в «люди», не стоит огромного труда — они не прячутся от налогов и представляет самый уязвимый слой населения.

Надо учитывать, что государство обещало не изменять налоговую систему, поэтому дефицит бюджета в предстоящие месяцы может возникнуть фактически из воздуха. Во-вторых, нет понимания взаимозаменяемости фискальной системы: увеличение налоговых изъятий у «богатых» вряд ли сможет компенсировать сокращения изъятий у самых бедных. Новый налог ударит по среднему классу, способствовать созданию которого предполагает государство. Вряд ли это создаст большой доход для страны, но подкосит ноги среднему классу.

Только ли хватит тех средств, которые государство собирается собрать с богатых, для компенсации налогов, ранее взимавшихся с бедных слоев населения, которые едва удерживаются на прожиточном минимуме? Проведенные ранее опыты показывают, что «овчинка выделки не стоит». В результате пандемиии коронавируса примерно в равной степени свои доходы потеряли все россияне, но в материальном плане различие между богатыми и бедными практически не изменилось».

Игорь НИКОЛАЕВ, доктор экономических наук:

«В настоящее время шансы на реализацию этого предложения, которое уже неоднократно возникало среди представителей правительства, значительно возросли. Многие были уверены, что повышение налога для богатых в качестве аргумента приберегут на 2024 год. Безусловно большинству народа это понравиться. Это показатель того, что люди в стране бедные. Всем нравится, когда богатых будут раскулачивать. С чисто электоральной точки зрения это беспроигрышный шаг. Возникает вопрос — почему сейчас? Ответ простой — у государства не хватает средств на закрытие бюджетных дыр и необходимо искать деньги на стороне. Средства ФНБ, судя по всему, уже потрачены на иные проекты. Поэтому решили поскрести и в этом направлении.

В принципе, это правильно — прогрессивная шкала налогообложения должна быть. Для России ставка НДФЛ не должна быть многоступенчатой — достаточно двух ставок: для людей, которые зарабатывают значительные суммы денежных средств, и для тех, кому едва хватает на пропитание.

Однако государству необходимо собрать дополнительные средства с зарабатывающего населения, поэтому и снижается порог налогоплательщиков, которые способны принести наибольшую прибыль. В результате произойдет некая дискредитация налогового нововведения: достаток самых богатых слабо изменится — они все равно найдут способ уходить от налогов, а доходы среднего класса, представители которого только-только почувствовали возможность ничем себе не отказывать, снова опустятся на дно. Власть преследует фискальную цель, которая сама по себе правильная. Но ее исполнение будет свидетельствовать об одно: лучше вы бы не брались за такое дела, поскольку результат, скорее всего, окажется прямо противоположным вашим намерениям».