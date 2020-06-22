Теледива Ольга Бузова продолжает покорять высоты шоу-бизнеса. Так, недавно звезда представила своим фанатам новый клип на ее песню «Орбит без сахара». Оля опубликовала новый клип в сети, где он быстро набрал десять миллионов просмотров.



Вот только бывшая участница скандальной телестройки Марго Овсянникова, которая также строит карьеру певицы, уверяет, что идея нового клипа Бузовой украдена у нее. Правда, девушка обвиняет в воровстве не саму ведущую телестройки, а продакшн, который занимался съемкой видеоролика.



По словам Марго, она снимала клип для своей песни, но съемочный процесс по непонятным для нее причин постоянно переносился и, тем самым, затормаживался релиз. Позже она увидела похожий ролик у Оли, где теледива снимается в том же образе, в котором снималась Овсянникова. В доказательство своих слов Марго опубликовала фото съемочного процесса, которые действительно напоминают клип Бузовой.