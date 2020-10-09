Блогер и телеведущая Ида Галич рассказала в Instagram, что она и ее муж Алан Басиев заболели COVID-19.

Запись о болезни появилась в «сторис» Галич.

«Ребята, у нас с мужем ковид. Оказывается, попасть на КТ — это прямо квест», — написала она, пообещав позже рассказать подробности.

Блогер также опубликовала еще одно видео, в котором пояснила, что у них с мужем «все хорошо».

«Рамблер» писал, что вспышка COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. Согласно последним данным, во всем мире число заболевших превысило 36 миллионов человек. Коронавирусом переболели и многие российские знаменитости. Так, с COVID-19 столкнулась актриса Янина Бугрова, певец Стас Михайлов и телеведущая Настя Ивлеева. Оперная певица Анна Нетребко из-за коронавруса попала в больницу с пневмонией.