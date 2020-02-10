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Ибрагимович вошел в историю миланских дерби

07:29 10/02/2020

В матче 23-го тура чемпионата Италии «Интер» дома одержал волевую победу над своим извечным соперником «Миланом». Счет встречи – 4:2, передает «МИР 24».

Форвард гостей Златан Ибрагимович забил и сделал результативную передачу. Швед установил рекорд миланских дерби, став самым возрастным автором гола.

Нападающий сумел отличиться в возрасте 38 лет и 129 дней. Примечательно, что до этого рекорд принадлежал его соотечественнику Нильсу Лидхольму, который выступал за «Милан» в 50-е годы минувшего столетия (38 лет и 43 дня).

Напомним, Ибрагимович подписал контракт с итальянским клубом в конце декабря. Согласно соглашение, сотрудничество продлится до конца сезона с возможностью продления еще на год. До этого швед два года выступал за американский «Лос-Анджелес Гэлакси».



