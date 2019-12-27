СПОРТ

Ибрагимович вернулся в «Милан»

00:03 28/12/2019

Шведский нападающий Златан Ибрагимович вернулся в итальянский «Милан». Футболист пообещал сделать все, чтобы изменить нынешнее положение клуба, сообщают РИА «Новости».

Контракт с Ибрагимовичем рассчитан на сотрудничество до конца сезона и допускает продление еще на год. 38-летний футболист пройдет медицинский осмотр 2 января, после чего приступит к тренировкам с командой.

Ибрагимович подчеркнул, что очень уважает клуб, и добавил, что готов к работе: «Я буду сражаться с моими одноклубниками, чтобы изменить ход сезона. Я сделаю все, чтобы это произошло». Сейчас «Милан» занимает 11-е место после 17 туров чемпионата страны.

Ибрагимович уже выступал в «россонери» с 2010 по 2012 год. По данным СМИ, футболист долго думал, стоит ли ему возвращаться в «Милан» и в конце концов согласился с предложением «красно-черных». Ранее Ибрагимович открыл памятник сам себе.



