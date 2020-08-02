Шведский нападающий итальянского «Милана» Златан Ибрагимович подпишет новый однолетний контракт с клубом с зарплатой в 5 млн евро, сообщает Corriere della Sera.

Трудовое соглашение может быть продлено еще на год, если команда под руководством Стефано Пиоли по итогам сезона займет место, которое дает право выступить в Лиге чемпионов.

В нынешнем чемпионате Италии 38-летний нападающий провел 18 матчей, забил десять мячей и сделал пять голевых передач. Златан стал самым возрастным игроком в истории Серии А, забившим десяток голов в течение одного сезона.

В матче последнего тура чемпионата Италии против «Кальяри» (3:0) Ибрагимович в первом тайме не реализовал пенальти, но после перерыва удвоил преимущество своего клуба, забив эффектный мяч.

ZLATAN DETRUIT LA CAGE POUR LE 2-0 ! #MilanCagliari pic.twitter.com/zFR3VZKbNH — Feuille de Match VOD X (@FeuilleX) August 1, 2020

Златан зимой перешел в «Милан» из «Лос-Анджелес Гэлакси», за который уже выступал с 2010 по 2012 год. Швед — один из самых титулованных футболистов мира. Он становился чемпионом почти всех стран, за клубы которых играл (четырехкратный чемпион Франции, четырехкратный чемпион Италии, двукратный чемпион Нидерландов и чемпион Испании).