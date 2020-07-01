Это данные избиркома по состоянию на 10:00 по местному времени.

Явка включает все дни голосования, в лидерах — Хорольский, Кировский районы и город Спасск-Дальний. Голосование проходит спокойно, отмечают в краевом избиркоме, обращений по нарушениям нет, пишет «Интерфакс — Дальний Восток».

Претензий по поводу порядка проведения голосования тоже нет. Работают 1 299 стационарных и 46 мобильных избирательных участков. На промышленных и рыболовецких судах действуют 211 участков для голосования, они приписаны к портам Находки и Владивостока.

Ряд сообщений о нарушениях за все дни голосования были проверены наблюдателями. Факты не подтвердились.

Ранее NEWS.ru сообщал, что россияне уже почти неделю голосуют по поправкам в основной закон Российской Федерации. Волеизъявление народа идёт полным ходом. Места для голосования самые разные — вокзалы, больницы, районные ДК, традиционные школы.