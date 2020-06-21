Явка на выборах депутатов парламента Сербии, краевых и муниципальных органов власти к 15.00 мск составила 26,11%, сообщил избирком.

По данным Республиканской избирательной комиссии (РИК), правом голоса обладают 6,5 миллиона граждан Сербии, которые голосуют с 7.00 (8.00 мск) до 20.00 (21.00 мск) на 8,4 тысячи участков, 90 участков находятся на территории Косово и Метохии, а 42 — за рубежом. Избирком зарегистрировал 3,3 тысячи местных и 111 иностранных наблюдателей, включая представителей БДИПЧ ОБСЕ.

Из-за COVID-19 члены участковых комиссий и избиратели должны носить защитные маски, дезинфицировать руки и сохранять социальную дистанцию в один метр, избегая физического контакта.

«Явка до 15.00 мск составила 26,11% избирателей. Выборы проходят без нарушений», — заявили члены избирательной комиссии на брифинге. Отмечается, что это данные без явки в Косово и Метохии.

На парламентских выборах в 2016 году к этому времени явка по стране составила 29,7%.

Президент Сербии Александр Вучич проголосовал в столичном районе Нови-Београд, причем отстоял очередь к кабинке вместе с гражданами. Ранее проголосовали члены правительства Сербии и руководители крупных партий.

РИК должна объявить результаты волеизъявления не позже 96 часов от окончания голосования и в течение 10 дней вручить мандаты новоизбранным парламентариям.

Явка ожидается на уровне 45%. Согласно последним данным соцопросов, ценз в 3% преодолеют всего несколько блоков из 21 зарегистрированного. Среди них правящая Сербская прогрессивная партия президента Александра Вучича, Социалистическая партия Сербии первого вице-премьера и главы МИД Ивицы Дачича, оппозиционная Сербская радикальная партия Воислава Шешеля и движение бывшего призера-ватерполиста, ныне руководителя одного из районов Белграда Александра Шапича.

В однопалатной скупщине Сербии 250 мест, депутаты избираются сроком на четыре года.