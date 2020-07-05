Явка на выборах депутатов Сабора (парламента) Хорватии в первые четыре часа голосования составила 18,09%, что немногим меньше, чем на прошлых выборах, сообщила Государственная избирательная комиссия (ГИК) Хорватии.

Избирком зарегистрировал 3,85 миллиона избирателей, которые проголосуют на почти семи тысячах избирательных участках в стране и за рубежом, где голосование началось еще в субботу. Конституционный суд Хорватии в пятницу постановил, что всем гражданам страны, включая больных COVID-19, должна быть обеспечена возможность проголосовать. Больные будут голосовать через своих близких, которые на пороге дома или квартиры передадут бюллетень членам выездной комиссии.

«До 11.30 (12.30 мск) на участки вышли 18,09% граждан. Для сравнения на парламентских выборах 2016 года до 11.30 проголосовали 18,86%», — сообщил избирком и уточнил, что во всей стране 55 избирателей с коронавирусом попросили обеспечить им возможность волеизъявления.

Участки открыты с 7.00 (8.00 мск) до 19.00 (20.00 мск), первые результаты ГИК сообщит после 21.00 (22.00). Граждане Хорватии голосуют по 12 избирательным округам. В каждом из первых 10, территориальных, выбирают до 14 депутатов. В 11-м, зарубежном, округе голосуют граждане без регистрации в стране, которые выбирают трех парламентариев. В 12-м округе голосуют представители нацменьшинств, которые решают судьбу еще восьми депутатов.

По последним данным соцопросов, главными конкурентами за места в Саборе станут правящее право-центристское Хорватское демократическое содружество (ХДС) премьера Андрея Пленковича, коалиция Restart во главе с оппозиционной Социал-демократической партией президента Зорана Милановича и правое «Отечественное движение» певца и бизнесмена Мирослава Шкоро.

Всего в выборах участвуют 192 политических блока, партии и независимых кандидата. Сабор избирается сроком на четыре года.