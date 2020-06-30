Явка на электронное голосование по поправкам в Конституцию составила 93%. Об этом сообщил Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24".

«Остановлено электронное голосование, явка 93%» — сказал Собянин.

Онлайн-голосование началось 25 июня в 10:00 и завершилось 30 июня в 20:00. Дистанционно отдать свои голоса могли жители Москвы и Нижегородской области. Всего на электронное голосование зарегистрировалось свыше 1,1 миллиона граждан.

В электронном голосовании приняли участие в том числе Сергей Собянин и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Мэр напомнил, что впервые процесс голосования проходит в течение семи дней.

По мнению мэра, такой способ голосования активно используется гражданами города. Он обратил внимание на высокую явку на электронное голосование. Собянин напомнил, что 1 июля — главный день голосования, и выразил надежду, что он тоже пройдет успешно.

Граждане, которые не успели принять участие в электронном голосовании, смогут это сделать 1 июля на своем участке. Узнать свой участок по месту постоянной регистрации можно онлайн или позвонив по телефону +7 (800) 222-55-52. Для вопросов доступна электронная почта info@2020og.ru.

Ранее Владимир Путин выступил с обращением к гражданам РФ. Он призвал россиян проголосовать по поправкам в Конституцию РФ. Путин считает, что, голосуя за поправки, россияне голосуют за страну, в которой хотят жить.

Для участников голосования по поправкам в Конституцию подготовили два миллиона призов номиналом от одной до четырех тысяч баллов в рамках программы "Миллион призов". Победители смогут обменять их на бонусы и скидки в крупных торговых сетях, кафе и ресторанах. Сертификаты выдаются в дни голосования, при этом не имеет значения, каким именно способом проголосовал гражданин.