Обращение президента Владимира Путина к россиянам показало, что Россия находится в периоде активного продвижения и реализации политики государственной заботы о семье. Об этом заявила зампред Госдумы Ирина Яровая.

Ранее, 23 июня, глава государства в ходе обращения к гражданам предложил продлить ряд мер поддержки, принятых на фоне пандемии коронавируса. В качестве дополнительной меры поддержки семьи с детьми в июле получат уже второй раз за год по десять тысяч рублей на каждого ребёнка в возрасте от трёх до 16 лет. Также президент пообещал, что все решения по увеличенному пособию по безработице, по выплатам детям в семьях, где родители временно остались без работы, продолжат действовать и в июле, и в августе.

«На мой взгляд обращение Президента Владимира Путина о том, что Россия находится в периоде активного продвижения и реализации политики государственной заботы о семье, а, значит, о человеке. Накопление ресурса за последние годы при укреплении базовых основ безопасности построены как фундамент социального и экономического благополучия», — отметила Яровая. Слова вице-спикера приводит её пресс-служба.

Депутат подчеркнула, что «взгляд Президента в будущее России абсолютно точно спроецирован через заинтересованность в поддержке и благополучии граждан, уверенности в будущем».