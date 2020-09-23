Континентальная хоккейная лига (КХЛ) присудила техническое поражение ярославскому «Локомотиву» за неявку на матч регулярного чемпионата с пекинским «Куньлунем», который должен был состояться 22 сентября в подмосковных Мытищах. Ярославская команда села на карантин из-за коронавируса.

«Все клубы Лиги до начала сезона были проинформированы о том, что в текущей ситуации они должны заблаговременно планировать комплектование команды, а переносы матчей будут рассматриваться как крайняя мера при наличии веских обстоятельств. КХЛ перенесла игру «Куньлунь Ред Стар» — «Локомотив» с 21 на 22 сентября для того, чтобы клубы решили необходимые организационные вопросы», — говорится в сообщении лиги.

Также отмечается, что есть разночтения в результатах тестов на COVID-19, самостоятельно проведенных ХК «Локомотив» и лабораторией КХЛ.

«Локомотив» занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав восемь очков в пяти играх. Ранее из-за вспышки коронавируса в ярославской команде были перенесены ее матчи против «Сочи» и минского «Динамо».

В свою очередь, «Локомотив» после выявления случаев заражения коронавирусной инфекцией объявил об уходе команды на карантин в полном составе, согласно предписания Управления Роспотребнадзора по Ярославской области. При этом игроки, тренеры и персонал будут проходить регулярное медицинское тестирование.

https://t.co/RkD9Ohkxz2 — HC Lokomotiv (@hclokomotiv) September 22, 2020

«В данных условиях ХК «Локомотив» не имеет возможности организовать участие команды в ближайших матчах чемпионата КХЛ, поскольку первостепенной задачей для нас является обеспечение здоровья игроков и тренеров, включая команды соперников, а также болельщиков, судей и всех, кто задействован при проведении официальных игр. Мы готовы возобновить участие в чемпионате, как только это будет реально возможно», — говорится в заявлении ярославского клуба.

Ранее на коронавирусный карантин, следуя предписаниям местных властей, ушли иностранные клубы КХЛ — финский «Йокерит» и казахстанский «Барыс».

Кроме того, случаи заражения были выявлены в уфимском «Салавате Юлаеве», нижнекамском «Нефтехимике», рижском «Динамо» и нижегородском «Торпедо».

Зараженные команды вынуждены отменять и переносить свои матчи, однако чемпионат Континентальной хоккейной лиги продолжается, не смотря ни на что.