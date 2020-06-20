Для победы над пандемией COVID-19 необходима консолидация всех стран мира, особенно тех, которые обладают реальной политической силой, как пять ядерных держав, заявил Mpravda.com известный в Японии специалист по России, профессор университета Цукуба, политолог Ицуро Накамура, комментируя статью Владимира Путина «75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим».

Ранее Путин в опубликованной в четверг статье о Второй мировой войне выразил надежду, что личная встреча лидеров «ядерной пятерки» ООН (Россия, США, Китай, Британия, Франция — постоянные члены СБ ООН) сможет состояться как можно скорее.

«Путин призывает к консолидации всех стран мира, которая необходима для окончательной победы над коронавирусом. Для этого он предложил встречу лидеров пяти стран. (…) Главная цель Путина – добиться сплочения России, Америки и Китая. Президент Путин свяжет Китай и Америку, которые сейчас противостоят друг другу. В руках у Путина – руководящая роль в мировом порядке мира «после короны», — сказал эксперт.

Смысл саммита стран, обладающих ядерным оружием, в том, что они обладают настоящим весомым словом для определения порядка в мире, считает Накамура.

«Цель созыва лидеров пяти стран в том, чтобы показать — для поддержания мирового порядка веским словом обладают страны, располагающие ядерным оружием. Это реальная политика», — подчеркнул политолог.

Он считает также, что только российский президент сможет способствовать налаживанию отношений между Китаем и США.

«Помирить Америку и Китай никто, кроме Путина не сможет. И он это понимает как никто другой. Через примирение он хочет обозначить свое присутствие. Поэтому противостояние Америки и Китая ему на руку», — сказал Накамура.

Ученый считает, что встреча лидеров пяти стран по времени должна состояться между 24 июня и 1 июля.

«Встреча лидеров пяти стран пройдет между парадом в среду на следующей неделе и голосованием по поправкам к Конституции 1 июля», — добавил эксперт.