Они самостоятельно искали себе еду.

В японском городе Нара олени, считающиеся любимцами всех туристов, за время блокировки поправили здоровье своего желудочно-кишечного тракта, пишет The Guardian.

Местное общество защиты оленей заявило, что найденный в городском парке Нары помет свидетельствует о нормализации работы ЖКТ этих животных. Теперь он похож на «черные бобы» идеальной формы. Горожане же рассказали, что в парке, где обитают олени, пропал неприятный запах.

Фото: Jae C Hong

На улучшение ситуации повлияло то, что олени остались без подкормки со стороны туристов. Раньше животные клянчили рисовые хлебцы сэмбэй, после которых их одолевала жажда. Это в свою очередь вызывало диарею. Оставшись без легко получаемой еды, олени вернулись к природному рациону и начали сами искать себе пищу: орехи и растения.

Олени в Наре являются символом города и священными животными. В 1957 году они получили статус национального достояния.