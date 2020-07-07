Японские автостроители, химкомбинаты и банки приостанавливают работу до конца дня на юго-западном острове Кюсю и на юге основного острова Хонсю из-за обрушившихся на этот район ливней, сообщил телеканал NHK.

Автоконцерн Mazda приостановил работу головного завода в Хиросиме и завода в префектуре Ямагути. Также автостроитель Toyota остановил работу двух заводов в префектуре Фукуока. Вопрос относительно возобновления работы в ночную смену будет решаться исходя из погодных условий.

Завод химического концерна Mitsui Chemicals в префектуре Фукуока не работает с понедельника. Завод дочерней фирмы компании Mitsui Mining and Smelting Company был подтоплен и остановил работу. Три завода известного производителя шин Bridgestone Corporation в префектурах Фукуока и Сага приостановили работу со второй половины дня понедельника. С ночи понедельника не работает завод производителя пива Kirin Brewery Company, Limited в Фукуоке.

Ряд местных банков объявил о приостановке работы своих отделений в особо опасных районах.

Ливни, обрушившиеся на юго-запад Японии с субботы, и вызванные ими паводки, наводнения оползни уже унесли жизни 52 человек, два человека находятся в критическом состоянии, 11 числятся пропавшими без вести. На Кюсю по-прежнему без света остаются около 7 тысяч человек.

На месте работают спасатели и 10 тысяч командированных в район бедствия военных. Ливни с юго-запада продвигаются севернее, теперь они затрагивают не только Кюсю, но и остров Сикоку и часть основного японского острова Хонсю. В ряде мест оказались разрушены дороги и мосты, что затрудняет оценку масштабов бедствия.