Ксения Нака. Белая книга обороны Японии – ежегодный доклад минобороны страны, поступивший в распоряжение Mpravda.com, – отмечает рост роли науки и технологий в военной сфере, а также динамику в трех новых направлениях обороны — космосе, киберпространстве и использовании электромагнитного излучения.

Во всех этих разделах упоминаются Россия и Китай. В части, посвященной военной науке и технике, говорится, что РФ и КНР ведут разработки сверхзвукового оружия, которое США считают угрозой своей системе противовоздушной обороне.

«В космическом пространстве все страны продвигают такое его использование, которое пошло бы на пользу миру и безопасности своей страны», — говорится в докладе. В то же время отмечается, что «Китай и Россия укрепляют свои возможности, которые могли бы нанести вред использованию космического пространства Соединенными Штатами Америки и их союзниками».

В докладе также утверждается, что Китай и Россия усиливают возможности кибератак в качестве военной силы для разрушения сетей и инфраструктуры других стран. В разделе об электромагнитном излучении и его применении в военных целях среди прочего указывается, что в Китае проводятся соответствующие учения, а Россия повышает военный потенциал своего электронного оборудования, «на востоке Украины и в Сирии использует электронное оборудование для нанесения ущерба системам управления и работе радаров противника».

Ежегодный доклад Белая книга обороны за 2020 год во вторник был представлен на заседании правительства.

Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.