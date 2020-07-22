Зверь заявился на ее участок.

В Японии 82-летняя бабушка дала отпор медведю, пишет Japan Today.

Румико Сасаки живет вместе со своим мужем в Китахиросиме (префектура Хиросима). 16 июля они на заднем дворе своего дома пололи сорняки. Когда женщина отвлеклась от работы и выпрямилась, она увидела перед собой огромного черного медведя. Хищник набросился на женщину.

«Он нацелился на мое лицо и бросился на меня. У меня получилось ударить его и оттолкнуть, тогда зверь отцепился и убежал», – рассказала Сасаки местному телеканалу.

【80代の女性 自宅裏庭でクマに襲われる】 被害者の女性「立ち上がってみたらクマがそこにいて。私の顔をめがけてバッと来て『キャーッ』っと言って私が吹っ飛ばして叩いたみたいな気がする」#北広島町 #広島 pic.twitter.com/syUewT3nmD — 日テレNEWS / 日本テレビのニュース・速報 (@news24ntv) July 17, 2020

Бабушка отделалась царапинами на лице.