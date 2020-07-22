Зверь заявился на ее участок.
В Японии 82-летняя бабушка дала отпор медведю, пишет Japan Today.
Румико Сасаки живет вместе со своим мужем в Китахиросиме (префектура Хиросима). 16 июля они на заднем дворе своего дома пололи сорняки. Когда женщина отвлеклась от работы и выпрямилась, она увидела перед собой огромного черного медведя. Хищник набросился на женщину.
«Он нацелился на мое лицо и бросился на меня. У меня получилось ударить его и оттолкнуть, тогда зверь отцепился и убежал», – рассказала Сасаки местному телеканалу.
Бабушка отделалась царапинами на лице.