Правительство Японии вновь расширило список стран, въезд из которых запрещен на фоне пандемии коронавируса, добавив в него еще 18 государств.

К изначальному списку были добавлены Грузия, Алжир, Куба, Камерун и другие. Полный список стран и территорий опубликован на сайте МИД Японии.

В начале месяца МИД Японии повысил уровень «опасности поездок» для этих 18 стран до третьего. Это предполагает полный отказ от поездок в указанные регионы. Всего шкала подразумевает четыре степени опасности, где «первый» — самый мягкий, а «четвертый» предусматривает вынесение рекомендации об эвакуации.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 9,8 миллиона случаев заражения, свыше 495 тысяч человек скончались.