Япония отказалась от плана по размещению американских наземных комплексов противоракетной обороны Aegis Ashore, сообщает агентство Киодо со ссылкой на министра обороны Японии Таро Коно.

Ранее Коно заявлял о намерении отказаться от Aegis Ashore в связи с их стоимостью, сроками развертывания и рядом технических проблем.

Решение о размещении на территории Японии двух американских наземных комплексов Aegis Ashore было принято правительством страны в 2017 году на фоне продолжавших пусков северокорейских ракет. Их планировалось развернуть в префектурах Акита на северо-западе и в Ямагути на юго-западе страны. В таком случае, как ожидалось, радиус их действия мог бы покрыть всю Японию. Стоимость каждой установки оценивалась в 100 миллиардов иен (около 890 миллионов долларов), а введение в строй планировалось до 2023 года.

Россия неоднократно давала понять, что такие намерения Японии не улучшают обстановку в сфере стратегической стабильности в регионе и не могут не учитываться при ведении переговоров с Токио по проблематике мирного договора.