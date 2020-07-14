Ксения Нака. Рост военного сотрудничества России и Китая особо отмечен в ежегодном докладе министерства обороны Японии – Белой Книге обороны, поступившей в распоряжение Mpravda.com.

Тема укрепления военного сотрудничества Китая и России выделена в отдельную главу. В ней отмечаются совместные полеты российских Ту-95 и китайских Н-6 от Японского моря до Восточно-Китайского моря в июле прошлого года, подписание совместных документов.

«В сентябре 2019 года министр обороны России Сергей Шойгу и заместитель председателя Военного совета ЦК КПК Чжан Юся подписали ряд документов о военном и военно-техническом сотрудничестве. Соответствующие структуры обеих стран твердо отрицают наличие военного союза, но с точки зрения укрепления взаимодействия двух стран в последние годы необходимо внимательно следить за его дальнейшим развитием», — говорится в докладе.

В Белой книге есть и общий анализ состояния российско-китайских отношений в оборонной сфере. Отмечается и принятие совместного заявления по итогам встречи лидеров двух стран в июне прошлого года.

«Путем этого военного и технического сотрудничества двух стран повышается функциональность вооружений и управление китайской армии, что не может не вызывать роста беспокойства с точки зрения обеспечения безопасности вокруг нашей страны. Необходимо внимательно следить за тенденциями военного взаимодействия двух стран», — делает вывод Белая книга по обороне Японии.

Министерство обороны отмечает и рост военного присутствия России от Арктики до Ближнего и Дальнего Востока. В Белой книге традиционно уделяется внимание усилению активности в районе Дальнего Востока и вблизи «северных территорий», как в Японии называют четыре острова Курильской гряды. Отмечаются военные учения в октябре на Сахалине и в Приморье с участием 8 тысяч человек, размещение на Дальнем Востоке Су-34, а также полеты Ту-95 и А-50 в июне и июле прошлого года с облетом территории Японии и полетом над островами Такэсима (корейское название Токто), в ходе которых якобы имело место нарушение воздушного пространства Японии.

Во вторник Белая книга обороны за 2020 год была представлена правительству.