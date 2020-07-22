Правительство Японии решило рассмотреть возможность ослабления ограничений на въезд в страну из-за COVID-19 бизнесменов дополнительно из 12 государств и территорий, включая Китай и Южную Корею, а также китайский остров Тайвань, сообщил телеканал NHK.

По его данным, в среду на заседании правительственного штаба по противодействию инфекции было принято решение обсудить по дипломатическим каналам с этими странами возможность ослабления ограничений на пересечение границ на основе взаимности.

В то же время МИД Японии объявил в среду, что уже в июле в страну смогут въезжать лица из Вьетнама и Таиланда с долгосрочными японскими визами.

В июне Япония уже заявила о намерении летом этого года несколько ослабить ограничения на въезд бизнесменов и инженеров из четырех стран, в том числе Вьетнама, Таиланда, Австралии и Новой Зеландии. В частности, предполагается, что для начала будет разрешен въезд максимум до 250 пассажиров в день.

В настоящее время в Японию закрыт доступ из 146 государств мира, включая Россию и США. Все, кто побывал в этих странах в пределах двух недель до прибытия в Японию, не могут быть пропущены через паспортный контроль.