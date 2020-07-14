Япония рассматривает вопрос о том, чтобы разрешить краткосрочный визит ограниченному числу лиц из руководства компаний из стран, где все еще продолжается рост заражений COVID-19, сообщил телеканал NHK.

Япония уже открыла въезд для бизнесменов из Вьетнама, идут переговоры с Китаем, Южной Кореей, всего с 10 странами, где эпидемия пошла на спад. Однако сейчас рассматривается вопрос и о том, чтобы разрешить ограниченный въезд на короткий срок руководителям компаний из США и стран Европы, где продолжается рост заражений новой коронавирусной инфекцией. Идут переговоры с заинтересованными странами, чтобы такой визит совершался на частном самолете и при условии отрицательного теста на коронавирус.

К сентябрю Япония рассчитывает проводить в день до 10 тысяч тестов на коронавирус в аэропортах. Общие направления мер по постепенному разрешению въезда для иностранцев будут завершены до конца июля.