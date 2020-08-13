Форвард клуба «Милуоки Бакс» Яннис Адетокумбо завершил регулярный сезон с самым высоким рейтингом эффективности (PER) в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Как сообщает портал Hoop Central, его показатель PER составил 31,91.

Ранее рекорд лиги принадлежал легендарному Уилту Чемберлену, чей PER в сезоне 1962-63 за «Сан-Франциско Уорриорз» достиг отметки 31,82.

Яннис Адетокумбо второй год подряд является главным фаворитом на титул самого ценного игрока лиги (MVP).

Текущий сезон греческий баскетболист нигерийского происхождения закончил с показателями 29,5 очка, 13,6 подбора, 5,6 передачи, 1,0 перехвата и 1,0 блок-шота за игру.

Giannis Antetokounmpo will finish this season with the highest PER (31.91) in NBA History pic.twitter.com/iBvpG7Px5Y — Hoop Central (@TheHoopCentral) August 13, 2020

PER или рейтинг Холлинджера — универсальный числовой параметр, позволяющий оценить пользу игрока для команды. Он отражает эффективность игры баскетболиста за минуту, учитывая как положительные (броски, передачи, подборы, блоки и перехваты), так и отрицательные (промахи, потери, фолы) его действия.

Формула расчета добавляет положительные действия к среднему показателю и вычитает отрицательные с учетом их ценности. Средний PER лиги всегда составляет 15,00. Чем больше положительных действий (и меньше отрицательных) игрок совершил, тем выше его рейтинг.